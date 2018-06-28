Президент призвал активизировать работу над изменениями в Конституцию по Крыму

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 26037 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74375 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103126 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118562 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138738 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144249 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182249 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156967 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143055 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130686 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Президент призвал активизировать работу над изменениями в Конституцию по Крыму

Президент призвал активизировать работу над изменениями в Конституцию по Крыму

Киев  •  УНН

 • 8906 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал конституционную комиссию активизировать работу над изменениями в Конституцию относительно права на самоопределение крымских татар в составе украинского государства. Об этом сегодня Глава государства заявил во время выступления по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает УНН.

"Еще одни важные изменения в Конституцию - это отражение в Конституции Крыма. И Рефат Чубаров - председатель Меджлиса, который сейчас здесь присутствует, мы просим, ​​чтобы конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно быстрее передала проект для рассмотрения народным депутатам", - подчеркнул Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко рассказал, когда инициирует перед ВР вопрос об автономии Крыма

Как сообщал УНН, П.Порошенко назвал первоочередными задачами Украины возвращение оккупированного Донбасса и Крыма.

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