Президент призвал активизировать работу над изменениями в Конституцию по Крыму

"Еще одни важные изменения в Конституцию - это отражение в Конституции Крыма. И Рефат Чубаров - председатель Меджлиса, который сейчас здесь присутствует, мы просим, ​​чтобы конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно быстрее передала проект для рассмотрения народным депутатам", - подчеркнул Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко рассказал, когда инициирует перед ВР вопрос об автономии Крыма

Как сообщал УНН, П.Порошенко назвал первоочередными задачами Украины возвращение оккупированного Донбасса и Крыма.