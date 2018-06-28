Президент призвал активизировать работу над изменениями в Конституцию по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал конституционную комиссию активизировать работу над изменениями в Конституцию относительно права на самоопределение крымских татар в составе украинского государства. Об этом сегодня Глава государства заявил во время выступления по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает УНН.
"Еще одни важные изменения в Конституцию - это отражение в Конституции Крыма. И Рефат Чубаров - председатель Меджлиса, который сейчас здесь присутствует, мы просим, чтобы конституционная комиссия активизировала свою работу и как можно быстрее передала проект для рассмотрения народным депутатам", - подчеркнул Президент.
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Как сообщал УНН, П.Порошенко назвал первоочередными задачами Украины возвращение оккупированного Донбасса и Крыма.