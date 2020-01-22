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Президент: якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що якщо усі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає кореспондент УНН.

Президент: якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра

"Ми не змогли, поки що, припинити повністю вогонь і припинити втрачати наших українців. Але я не випадково кажу поки що, тому що я вірю в світло… Я не хочу думати, що це світло в кінці тунелю, така собі асоціація. Я просто бачу велике світло попереду. Я впевнений, що якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Тому що Україна захищає свої землі, але ми у своєму мозку розуміємо, що ми готові її припинити сьогодні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна бачить своє майбутнє в Європейському Cоюзі.

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