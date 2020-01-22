Президент: якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра

"Ми не змогли, поки що, припинити повністю вогонь і припинити втрачати наших українців. Але я не випадково кажу поки що, тому що я вірю в світло… Я не хочу думати, що це світло в кінці тунелю, така собі асоціація. Я просто бачу велике світло попереду. Я впевнений, що якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Тому що Україна захищає свої землі, але ми у своєму мозку розуміємо, що ми готові її припинити сьогодні", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна бачить своє майбутнє в Європейському Cоюзі.