Президент: якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сказав, що якщо усі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає кореспондент УНН.
"Ми не змогли, поки що, припинити повністю вогонь і припинити втрачати наших українців. Але я не випадково кажу поки що, тому що я вірю в світло… Я не хочу думати, що це світло в кінці тунелю, така собі асоціація. Я просто бачу велике світло попереду. Я впевнений, що якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра. Тому що Україна захищає свої землі, але ми у своєму мозку розуміємо, що ми готові її припинити сьогодні", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, Україна бачить своє майбутнє в Європейському Cоюзі.