Президент: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра

"Мы не смогли, пока прекратить полностью огонь и прекратить терять наших украинцев. Но я не случайно говорю пока, потому что я верю в свет... Я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля, такая ассоциация. Я просто вижу большой свет впереди. Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Потому что Украина защищает свои земли, но мы в своем мозгу понимаем, что мы готовы ее прекратить сегодня", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украина видит свое будущее в Европейском Союзе.