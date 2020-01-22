Президент: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.
"Мы не смогли, пока прекратить полностью огонь и прекратить терять наших украинцев. Но я не случайно говорю пока, потому что я верю в свет... Я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля, такая ассоциация. Я просто вижу большой свет впереди. Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Потому что Украина защищает свои земли, но мы в своем мозгу понимаем, что мы готовы ее прекратить сегодня", - сказал Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украина видит свое будущее в Европейском Союзе.