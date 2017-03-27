Президент вшанував пам'ять загиблих нацгвардійців хвилиною мовчання

“Пам’ять про наших воїнів назавжди залишиться в серцях українців. Прошу вшанувати їхню пам’ять хвилиною мовчання”, — сказав Президент.

Як повідомляв УНН, 26 березня Президент України Петро Порошенко привітав військових Національної гвардії України із їхнім святом та подякував за вірність присязі.