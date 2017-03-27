Президент почтил память погибших нацгвардийцив минутой молчания

“Память о наших воинах навсегда останется в сердцах украинцев. Прошу почтить их память минутой молчания”, — сказал Президент.

Как сообщал УНН, 26 марта Президент Украины Петр Порошенко поздравил военных Национальной гвардии Украины с их праздником и поблагодарил за верность присяге.