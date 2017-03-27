Президент почтил память погибших нацгвардийцив минутой молчания
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко почтил память погибших военнослужащих Национальной гвардии Украины минутой молчания во время выступления по случаю третьей годовщины Нацгвардии Украины, передает УНН.
“Память о наших воинах навсегда останется в сердцах украинцев. Прошу почтить их память минутой молчания”, — сказал Президент.
Как сообщал УНН, 26 марта Президент Украины Петр Порошенко поздравил военных Национальной гвардии Украины с их праздником и поблагодарил за верность присяге.