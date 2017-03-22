Президент вирішив надати охорону голові ВРП І.Бенедисюку (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко надав державну охорону голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку. Про це Глава держави сьогодні сказав під час засідання Ради з питань судової реформи, передає кореспондент УНН.
"Я хочу повідомити, що я прийняв рішення, принаймні на час проведення конкурсу, голові Вищої ради правосуддя надати державну охорону для того, щоби таким чином відреагувати. Юрій Михайлович (Бенедисюк - ред.) про це ще не знає, але це позиція моя як Президента, який має забезпечити належність при формуванні Верховного Суду", - наголосив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, 18 березня на голову ВРП вчинили напад молодики в балаклавах.
У свою чергу Президент України Петро Порошенко зажадав від правоохоронців швидко і неупереджено розслідувати напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка.