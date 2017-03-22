Президент решил предоставить охрану председателю ВСП И.Бенедисюку
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко предоставил государственную охрану председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка. Об этом Глава государства сказал во время заседания Совета по вопросам судебной реформы, передает корреспондент УНН.
"Я хочу сообщить, что я принял решение, по крайней мере на время проведения конкурса, председателю Высшего совета правосудия предоставить государственную охрану для того, чтобы таким образом отреагировать. Юрий Михайлович (Бенедисюк - ред.) об этом еще не знает, но это позиция моя как Президента, который должен обеспечить принадлежность при формировании Верховного Суда ", - отметил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 18 марта на голову ВСП напали молодые люди в балаклавах .
В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранителей быстро и беспристрастно расследовать нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.