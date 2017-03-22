Президент решил предоставить охрану председателю ВСП И.Бенедисюку

"Я хочу сообщить, что я принял решение, по крайней мере на время проведения конкурса, председателю Высшего совета правосудия предоставить государственную охрану для того, чтобы таким образом отреагировать. Юрий Михайлович (Бенедисюк - ред.) об этом еще не знает, но это позиция моя как Президента, который должен обеспечить принадлежность при формировании Верховного Суда ", - отметил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, 18 марта на голову ВСП напали молодые люди в балаклавах .

В свою очередь Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранителей быстро и беспристрастно расследовать нападение на председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.