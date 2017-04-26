Президент вимагає негайної імплементації мінських угод

"На сьогодні ми вимагаємо, щоб мінські угоди були негайно імплементовані у повному об’ємі. В першу чергу їх компонент безпеки", - наголосив Президент.

Нагадаємо, О.Лукашенко запевнив у недопущенні втягнення Білорусі у війну проти України.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко переконаний, що українсько-білоруський кордон буде "кордоном миру".

Також нагадаємо, Міжнародний суд ООН визнав Росію стороною мінських домовленостей, а не посередником.