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Президент вимагає негайної імплементації мінських угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив на негайній імплементації мінських угод, особливо в частині безпеки. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час вшанування загиблих у Чорнобильській катастрофі на ЧАЕС разом з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає кореспондент УНН.

"На сьогодні ми вимагаємо, щоб мінські угоди були негайно імплементовані у повному об’ємі. В першу чергу їх компонент безпеки", - наголосив Президент.

Нагадаємо, О.Лукашенко запевнив у недопущенні втягнення Білорусі у війну проти України.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко переконаний, що українсько-білоруський кордон буде "кордоном миру".

Також нагадаємо, Міжнародний суд ООН визнав Росію стороною мінських домовленостей, а не посередником.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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