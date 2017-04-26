Президент требует немедленной имплементации минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил немедленной имплементации минских соглашений, особенно в части безопасности. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время почтения памяти погибших в Чернобыльской катастрофе на ЧАЭС вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент УНН.
"На сегодня мы требуем, чтобы минские соглашения были немедленно реализованы в полном объеме. В первую очередь их компонент безопасности", - подчеркнул Президент.
Напомним, А.Лукашенко заверил в недопущении втягивания Беларуси в войну против Украины.
Как сообщал УНН, П.Порошенко убежден, что белорусско-украинская граница будет "границей мира".
Также напомним, Международный суд ООН признал Россию стороной минских договоренностей , а не посредником.