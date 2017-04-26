Президент требует немедленной имплементации минских соглашений

"На сегодня мы требуем, чтобы минские соглашения были немедленно реализованы в полном объеме. В первую очередь их компонент безопасности", - подчеркнул Президент.

Напомним, А.Лукашенко заверил в недопущении втягивания Беларуси в войну против Украины.

Как сообщал УНН, П.Порошенко убежден, что белорусско-украинская граница будет "границей мира".

Также напомним, Международный суд ООН признал Россию стороной минских договоренностей , а не посредником.