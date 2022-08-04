Президент відзначив ще 194 віськовослужбовців державними нагородами

Цитата

“Підписав новий указ про нагородження наших воїнів. 194 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. 28 із них – посмертно”, — йдеться у зверненні.

Деталі

Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 24 тисяч.

“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент України закликав світ визнати росію державою-терористом.