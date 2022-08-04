Президент відзначив ще 194 віськовослужбовців державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський проінформував, що відзначив ще 194 військовослужбовців державними нагородами. Про це повідомляє УНН.
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“Підписав новий указ про нагородження наших воїнів. 194 учасники бойових дій відзначені державними нагородами. 28 із них – посмертно”, — йдеться у зверненні.
Деталі
Загальна кількість відзначених нагородами уже становить понад 24 тисяч.
“І такий масштаб, така кількість подвигів вповні демонструють, якого рівня протистояння і якої жорстокості бойові дії”, — додав Зеленський.
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