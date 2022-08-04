Президент отметил еще 194 военнослужащих государственными наградами

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“Подписал новый указ о награждении наших воинов. 194 участников боевых действий отмечены государственными наградами. 28 из них – посмертно”, — говорится в обращении.

Детали

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 24 тысяч.

“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

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