Президент отметил еще 194 военнослужащих государственными наградами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 194 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.
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“Подписал новый указ о награждении наших воинов. 194 участников боевых действий отмечены государственными наградами. 28 из них – посмертно”, — говорится в обращении.
Детали
Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 24 тысяч.
“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.
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