Президент відзначив державними нагородами військових і рятувальників, які захищали Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди військовим і рятувальникам, які відзначилися захищаючи Авдіївку. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент вручив державні нагороди військовим і рятувальникам, які відзначилися захищаючи Авдіївку”, — повідомив С.Цеголко.
Нагадаємо, Президент відзначив державними нагородами 94 військовослужбовців, з них 34 посмертно.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко нагородив високими державними нагородами 48 військовослужбовців, які захищають Авдіївку.