Президент отметил государственными наградами военных и спасателей, которые защищали Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды военным и спасателям, которые отличились защищая Авдеевку. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Президент вручил государственные награды военным и спасателям, которые отличились защищая Авдеевку", - сообщил С.Цеголко.
Напомним, Президент отметил государственными наградами 94 военнослужащих, из них 34 посмертно .
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами 48 военнослужащих, которые защищают Авдеевку .