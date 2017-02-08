Президент отметил государственными наградами военных и спасателей, которые защищали Авдеевку

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды военным и спасателям, которые отличились защищая Авдеевку. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.