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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент отметил государственными наградами военных и спасателей, которые защищали Авдеевку

Киев • УНН

 • 11828 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вручил государственные награды военным и спасателям, которые отличились защищая Авдеевку. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.

Президент отметил государственными наградами военных и спасателей, которые защищали Авдеевку

"Президент вручил государственные награды военным и спасателям, которые отличились защищая Авдеевку", - сообщил С.Цеголко.

Напомним, Президент отметил государственными наградами 94 военнослужащих, из них 34 посмертно .

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами 48 военнослужащих, которые защищают Авдеевку .

Украинские Национальные Новости

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