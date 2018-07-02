Президент: весь світ вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова і всіх політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент Петро Порошенко заявляє, що вся світова спільнота вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова та всіх українських політичних в’язнів, які утримуються на окупованих територіях та в російських тюрмах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Про це він заявив під час виступу на відкритті концерту міжнародного проекту “Шляхи дружби. Равенна-Київ”, що відбувся у Києві.
“Я також хотів би згадати сьогодні ще одного митця, який зараз перебуває у в’язниці в Росії лише за те, що він відмовився здати український паспорт, лише за те, що він любить Україну. Його ім’я Олег Сенцов. І я також думаю, що ми тут разом можемо висловити слова високої солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайного звільнення Сенцова і всіх політичних в’язнів, які запроторені за грати у Російській Федерації і на окупованих територіях. Свободу Олегу Сенцову”, — наголосив Глава держави.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко нагородив актора Джона Малковича Орденом “За заслуги” III ступеня.