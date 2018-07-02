Президент: весь мир требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных

Об этом он заявил во время выступления на открытии концерта международного проекта “Пути дружбы. Равенна-Киев”, который состоялся в Киеве.

“Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного художника, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, которые заключены в тюрьму в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцов”, — подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко наградил актера Джона Малковича Орденом “За заслуги” III степени.