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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118561 просмотра

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Президент: весь мир требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных

Президент: весь мир требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 9942 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Президент Петр Порошенко заявляет, что все мировое сообщество требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных, содержащихся на оккупированных территориях и в российских тюрьмах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Об этом он заявил во время выступления на открытии концерта международного проекта “Пути дружбы. Равенна-Киев”, который состоялся в Киеве.

“Я также хотел бы вспомнить сегодня еще одного художника, который сейчас находится в тюрьме в России только за то, что он отказался сдать украинский паспорт, только за то, что он любит Украину. Его имя Олег Сенцов. И я также думаю, что мы здесь вместе можем выразить слова высокой солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленного освобождения Сенцова и всех политических заключенных, которые заключены в тюрьму в Российской Федерации и на оккупированных территориях. Свободу Олегу Сенцов”, — подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко наградил актера Джона Малковича Орденом “За заслуги” III степени.

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