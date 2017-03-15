Президент - В.Парасюку: мандат не дає права знущатися над людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко засудив дії народного депутата Володимира Парасюка на блокпосту у Слов’янську. Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Ще раз нагадаю, що відбулося вчора — деякі політикани намагалися відібрати автомат, відібрати зброю, побити поліцейських, принизити їх лайкою, і я хочу сказати одне — Україна, як літак, який має два крила. Перше — це демократія, друге — це порядок”, - сказав П.Порошенко.
Він наголосив, що не дозволить “в такий спосіб знущатися над суспільством, знущатися над добровольцями, над героями, над новими поліцейськими, бійцями Нацгвардії чи бійцями ЗСУ”.
“Депутатська "корка" не дає тобі права знущатися над людьми”, - заявив П.Порошенко.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив, що народному депутату України Володимирові Парасюку буде оголошено про підозру у зв’язку з подіями у Слов’янську та іншими інцидентами за його участю.
Нагадаємо, 14 березня активісти блокади в районі Слов’янська, на чолі з нардепом Володимиром Парасюком, здійснили напад на працівників поліції та прорвались через блокпост.
Як повідомляв УНН, унаслідок нападу учасників блокади на блокпост постраждало 7 поліцейських.