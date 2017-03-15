Президент - В.Парасюку: мандат не дает права издеваться над людьми

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко осудил действия народного депутата Владимира Парасюка на блокпосту в Славянске. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, передает УНН.

"Еще раз напомню, что произошло вчера - некоторые политиканы пытались отобрать автомат, отобрать оружие, побить полицейских, унизить их бранью, и я хочу сказать одно - Украина, как самолет, который имеет два крыла. Первое - это демократия, второе - это порядок", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что не позволит "таким образом издеваться над обществом, издеваться над добровольцами, над героями, над новыми полицейскими, бойцами Нацгвардии или бойцами ВСУ".

"Депутатская "корка"не дает тебе права издеваться над людьми", - заявил П.Порошенко.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что народному депутату Украины Владимиру Парасюку будет объявлено о подозрении в связи с событиями в Славянске и другими инцидентами с его участием.

Напомним, 14 марта активисты блокады в районе Славянска, во главе с нардепом Владимиром Парасюком, совершили нападение на сотрудников полиции и прорвались через блокпост.

Как сообщал УНН, в результате нападения участников блокады на блокпост пострадали 7 полицейских.

Украинские Национальные Новости

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