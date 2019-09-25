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Президент в ООН: Україні необхідна широка міжнародна підтримка

Президент в ООН: Україні необхідна широка міжнародна підтримка

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Україні сьогодні необхідна широка міжнародна підтримка для припинення війни, повернення всіх окупованих українських територій і відновлення миру. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає кореспондент УНН.

"Війна на Донбасі триває п'ять років. Минуло п'ять років після того, як Росія окупувала український Крим. Сьогодні, коли є тисячі сторінок норм міжнародного права, коли сотні міжнародних організацій уповноважені захищати міжнародне право, наша країна зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян, відстоює свій суверенітет і територіальну цілісність", - сказав Президент.

За його словами, за час війни на сході України понад 134 тис. людей загинули, 30 тис. поранено, 1,5 мільйона людей змушені були покинути свої будинки.

"Ці моторошні цифри наводяться тут щорічно, тільки з невеликою корекцією — щороку вони ростуть. Припинення війни, повернення всіх окупованих українських територій і відновлення миру — це моя головна мета, але не на шкоду життю наших громадян і свободі України робити власний вибір. Тому нам необхідна широка міжнародна підтримка", - додав Глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський в ООН заявив, що ніхто не буде відчувати себе в безпеці, поки Росія веде війну в центрі Європи.

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