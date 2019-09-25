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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59879 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111476 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103312 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110327 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119700 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148304 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148688 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Президент в ООН: Украине необходима широкая международная поддержка

Президент в ООН: Украине необходима широкая международная поддержка

Киев  •  УНН

 • 9282 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украине сегодня необходима широкая международная поддержка для прекращения войны, возврата всех оккупированных украинских территорий и восстановления мира. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент УНН.

"Война на Донбассе продолжается пять лет. Прошло пять лет после того, как Россия оккупировала украинский Крым. Сегодня, когда имеются тысячи страниц норм международного права, когда сотни международных организаций уполномочены защищать международное право, наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность", - сказал Президент.

По его словам, за время войны на востоке Украины более 134 тыс. человек погибли, 30 тыс. ранены, 1,5 миллиона людей вынуждены были покинуть свои дома.

"Эти жуткие цифры приводятся здесь ежегодно, только с небольшой корректировкой – каждый год они растут. Прекращение войны, возврат всех оккупированных украинских территорий и восстановление мира – это моя главная цель, но не в ущерб жизням наших граждан и свободе Украины делать собственный выбор. Поэтому нам необходима широкая международная поддержка", - добавил Глава государства.

Напомним, ранее Зеленский в ООН заявил, что никто не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия ведет войну в центре Европы.

Украинские Национальные Новости

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