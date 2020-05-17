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Президент УЄФА заявив про можливе зменшення міст-господарів Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Президент УЄФА Александр Чеферін зізнався, що кількість міст-господарів Євро-2020 може зменшитися, повідомляє УНН з посиланням на "beIN Sports".

Президент УЄФА заявив про можливе зменшення міст-господарів Євро-2020

Чеферін вважає, що УЄФА планує провести європейський турнір, який пройде в 2021-му році, в 12-ти містах. Проте в трьох містах виникли певні труднощі.

“В принципі, ми плануємо залишитися в тих містах, в яких планували. З дев’ятьма містами вже все узгоджено. У нас є деякі труднощі в трьох інших містах, тому ми продовжимо переговори. По суті, ми збираємося провести Євро в дванадцяти містах. Якщо ні, ми готові зробити це в десяти, дев’яти або восьми містах”, — заявив Чеферін.

Як повідомлялося, УЄФА виділив фінансову допомогу європейським асоціаціям.

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