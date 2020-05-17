Президент УЕФА заявил о возможном уменьшении городов-хозяев Евро-2020

Чеферин считает, что УЕФА планирует провести европейский турнир, который пройдет в 2021 году, в 12-ти городах. Однако в трех городах возникли определенные трудности.

“В принципе, мы планируем остаться в тех городах, в которых планировали. С девятью городами уже все согласовано. У нас есть некоторые трудности в трех других городах, поэтому мы продолжим переговоры. По сути, мы собираемся провести Евро в двенадцати городах. Если нет, мы готовы сделать это в десяти, девяти или восьми городах”, — заявил Чеферин.

Как сообщалось, УЕФА выделил финансовую помощь европейским ассоциациям.