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Президент: усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Під час свого нічного звернення Володимир Зеленський повідомив, що поінформував усіх партнерів України щодо провокацій з боку держави-терориста на цей тиждень, передає УНН.

Президент: усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень

Деталі

Президент України розповів, що розмовляв з лідерами Франції Емануелем Макроном та Туреччини Реджепом Тайїп Ердоганом. Володимир Зеленський поінформував їх щодо провокацій з боку держави-терориста на цей тиждень.

Також Глава держави впевнений, що Генеральний секретар ООН теж буде реагувати на події навколо України.

Цитата

“Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не буде цього терпіти. Не буде терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі“, – сказав Президент.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що українсько-російські переговори будуть неможливі, якщо країна-агресор влаштує показове судилище над полоненими “Азовцями“.

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