Президент: усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Під час свого нічного звернення Володимир Зеленський повідомив, що поінформував усіх партнерів України щодо провокацій з боку держави-терориста на цей тиждень, передає УНН.
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Президент України розповів, що розмовляв з лідерами Франції Емануелем Макроном та Туреччини Реджепом Тайїп Ердоганом. Володимир Зеленський поінформував їх щодо провокацій з боку держави-терориста на цей тиждень.
Також Глава держави впевнений, що Генеральний секретар ООН теж буде реагувати на події навколо України.
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“Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не буде цього терпіти. Не буде терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі“, – сказав Президент.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що українсько-російські переговори будуть неможливі, якщо країна-агресор влаштує показове судилище над полоненими “Азовцями“.