Президент: все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на эту неделю

Детали

Президент Украины рассказал, что разговаривал с лидерами Франции Эмануэлем Макроном и Турции Реджепом Тайип Эрдоганом. Владимир Зеленский проинформировал их о провокациях со стороны государства-террориста на эту неделю.

Также Глава государства уверен, что Генеральный секретарь ООН тоже будет реагировать на события вокруг Украины.

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“Они и другие мировые лидеры получили от нас ответные сигналы. Все всё понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина не будет этого терпеть. Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они герои своей Родины, они защищали свободу своего народа от захватчиков на своей земле“, – сказал Президент.

Напомним

Зеленский заявил, что украинско-российские переговоры будут невозможны, если страна-агрессор устроит показательное судилище над пленными “Азовцами“.