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Президент України Зеленський вже в Польщі - представник канцелярії Дуди

Президент України Зеленський вже в Польщі - представник канцелярії Дуди

Київ • УНН

 • 3130854 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський уже в Польщі, повідомив у середу в ефірі TVN 24 державний секретар канцелярії президента Польщі Анджея Дуди - керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач, пише УНН з посиланням на Gazeta Prawna.

Цитата

"Президент Зеленський перетнув кордон із Польщею. Він перебуває на території Польщі", - сказав Пшидач.

Деталі

Він додав, що у першій половині дня відбудеться офіційне вітання у президентському палаці Президента України та його дружини.

Пшидач підкреслив, що це "перший офіційний візит президента Зеленського з дружиною до Польщі". Він зазначив, що це перший такий візит Президента України з початку війни. 

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