Президент України Зеленський вже в Польщі - представник канцелярії Дуди
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський уже в Польщі, повідомив у середу в ефірі TVN 24 державний секретар канцелярії президента Польщі Анджея Дуди - керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач, пише УНН з посиланням на Gazeta Prawna.
Цитата
"Президент Зеленський перетнув кордон із Польщею. Він перебуває на території Польщі", - сказав Пшидач.
Деталі
Він додав, що у першій половині дня відбудеться офіційне вітання у президентському палаці Президента України та його дружини.
Пшидач підкреслив, що це "перший офіційний візит президента Зеленського з дружиною до Польщі". Він зазначив, що це перший такий візит Президента України з початку війни.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Візит Зеленського до Польщі підкреслить особливий статус стратегічного партнерства