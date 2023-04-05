Президент Украины Зеленский уже в Польше - представитель канцелярии Дуды

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"Президент Зеленский пересек границу с Польшей. Он находится на территории Польши", - сказал Пшидач.

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Он добавил, что утром состоится официальное приветствие в президентском дворце Президента Украины и его жены.

Пшидач подчеркнул, что это "первый официальный визит президента Зеленского с женой в Польшу". Он отметил, что это первый такой визит Президента Украины с начала войны.

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