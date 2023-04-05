Президент Украины Зеленский уже в Польше - представитель канцелярии Дуды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уже в Польше, сообщил в среду в эфире TVN 24 государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджея Дуды – руководитель Бюро по международной политике Марцин Пшидач, пишет УНН со ссылкой на Gazeta Prawna.
Цитата
"Президент Зеленский пересек границу с Польшей. Он находится на территории Польши", - сказал Пшидач.
Детали
Он добавил, что утром состоится официальное приветствие в президентском дворце Президента Украины и его жены.
Пшидач подчеркнул, что это "первый официальный визит президента Зеленского с женой в Польшу". Он отметил, что это первый такой визит Президента Украины с начала войны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Визит Зеленского в Польшу подчеркнет особый статус стратегического партнерства