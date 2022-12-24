Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо розвитку супутникової навігації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо розвитку та використання систем супутникової навігації в інтересах безпеки й оборони. Указ оприлюднений на сайті глави держави, передає УНН.
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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 23 грудня 2022 року "Про заходи з розвитку та використання вітчизняних систем супутникової навігації в інтересах безпеки і оборони держави", - зазначається в документі.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України “Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту” від 23 грудня.