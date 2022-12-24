Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо розвитку супутникової навігації

Цитата

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 23 грудня 2022 року "Про заходи з розвитку та використання вітчизняних систем супутникової навігації в інтересах безпеки і оборони держави", - зазначається в документі.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України “Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту” від 23 грудня.