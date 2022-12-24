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Президент Украины ввел в действие решение СНБО по развитию спутниковой навигации

Киев • УНН

 • 409582 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по развитию и использованию систем спутниковой навигации в интересах безопасности и обороны. Указ обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

Цитата

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 декабря 2022 года "О мерах по развитию и использованию отечественных систем спутниковой навигации в интересах безопасности и обороны государства", - отмечается в документе.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины “О проведении обзора общественной безопасности и гражданской защиты” от 23 декабря.

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