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Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо громадської безпеки та цивільного захисту

Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо громадської безпеки та цивільного захисту

Київ • УНН

 • 617012 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України “Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту” від 23 грудня. Указ № 883/2022 оприлюднений на сайті глави держави, пише УНН.

Цитата

“Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2022 року “Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту”, — зазначається у документі.

Деталі

Як зазначається, рішення РНБО ухвалили з метою практичного виконання завдань щодо набуття Україною членства у Європейському Союзі, вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на подолання наслідків повномасштабного збройного вторгнення російської федерації, оцінювання стану сил і засобів Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та визначення заходів для досягнення ними необхідних спроможностей до виконання завдань за призначенням у поточних і прогнозованих умовах безпекового середовища, забезпечення готовності до охорони зовнішніх кордонів ЄС в межах державного кордону України після набуття повноправного членства в ЄС.

Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету Міністрів України забезпечити проведення Міністерством внутрішніх справ України огляду громадської безпеки та цивільного захисту, передбачивши внесення необхідних змін до постанови Кабміну від 22 травня 2019 року № 507 “Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ” в частині організації, контролю та проведення такого огляду в умовах воєнного стану, а також попереднього розгляду його результатів.

Крім цього, Кабмін має забезпечити розробку за результатами огляду громадської безпеки та цивільного захисту Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України та її внесення до Ради національної безпеки і оборони України для схвалення й подальшого затвердження указом Президента України. Забезпечити перегляд Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 687-р, та плану заходів з її реалізації з урахуванням надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Міністерство внутрішніх справ України має забезпечити після затвердження Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України розробку у встановленому порядку галузевих стратегій, державних цільових програм у сферах громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту та міграційної політики, а також оперативних планів та планів застосування сил і засобів у кризових ситуаціях.

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