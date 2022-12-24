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Президент Украины ввел в действие решение СНБО по общественной безопасности и гражданской защите

Президент Украины ввел в действие решение СНБО по общественной безопасности и гражданской защите

Киев • УНН

 • 617011 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины “О проведении обзора общественной безопасности и гражданской защиты” от 23 декабря. Указ №883/2022 обнародован на сайте главы государства, пишет УНН.

Цитата

“Согласно статьи 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 декабря 2022 “О проведении обзора общественной безопасности и гражданской защиты”, — указывается в документе.

Детали

Как отмечается, решение СНБО приняли с целью практического выполнения задач по обретению Украиной членства в Европейском Союзе, принятия комплекса безотлагательных мер, направленных на преодоление последствий полномасштабного вооруженного вторжения российской федерации, оценки состояния сил и средств Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Государственной миграционной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайных ситуаций и определения мер по достижению ими необходимых способностей к выполнения задач за назначением в текущих и прогнозируемых условиях безопасности среды, обеспечение готовности к охране внешних границ ЕС в границах государственной границы Украины после вступления полноправного членства в ЕС.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины обеспечить проведение Министерством внутренних дел Украины обзора общественной безопасности и гражданской защиты, предусмотрев внесение необходимых изменений в постановления Кабмина от 22 мая 2019 года № 507 “Об утверждении Порядка проведения осмотра общественной безопасности и гражданской защиты Министерством внутренних дел” в части организации, контроля и проведения такого осмотра в условиях военного положения, а также предварительного рассмотрения его результатов.

Кроме этого, Кабмин должен обеспечить разработку по результатам обзора общественной безопасности и гражданской защиты Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины и ее внесения в Совет национальной безопасности и обороны Украины для одобрения и дальнейшего утверждения указом Президента Украины. Обеспечить пересмотр Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 июля 2019 года № 687-р, и плана мероприятий по ее реализации с учетом предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Министерство внутренних дел Украины должно обеспечить после утверждения Стратегии общественной безопасности и гражданской защиты Украины разработку в установленном порядке отраслевых стратегий, государственных целевых программ в сферах общественной безопасности, защиты и охраны государственной границы Украины, гражданской защиты и миграционной политики, а также оперативных планов и планов применения сил и средств в кризисных ситуациях.

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