Президент України відвідає Кувейт з дводенним візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко 18-19 березня 2018 року здійснить державний візит до Держави Кувейт. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті глави держави, пише УНН.
“Програмою перебування передбачені переговори Президента України з найвищим політичним керівництвом країни — Еміром Держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, Прем’єр-міністром Кувейту Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, Головою Національної Асамблеї Кувейту Марзуком Алі Мухаммадом Аль-Ганімом, Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Кувейту шейхом Сабахом Халідом Аль-Хамадом Ас-Сабахом”, — йдеться у повідомленні.
Президент України також зустрінеться із керівництвом провідних інвестиційних фондів Кувейту.
Зазначається, що у рамках візиту планується обговорення широкого спектру питань українсько-кувейтського співробітництва у торговельно-економічній, військово-технічній, інвестиційній та гуманітарній сферах.
Планується підписання низки двосторонніх документів.
Як повідомляв УНН, далі Президент України поїде з офіційним візитом до Держави Катар.