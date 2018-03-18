Президент Украины посетит Кувейт с двухдневным визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта 2018 посетит с государственным визитом Государство Кувейт. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства, пишет УНН.
"Программой пребывания предусмотрены переговоры Президента Украины с высшим политическим руководством страны - Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, премьер-министром Кувейта Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, председателем Национальной Ассамблеи Кувейта Марзук Али Мухаммадом Аль-Ганим, Вице-премьер-министром, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Ас-Сабах", - говорится в сообщении.
Президент Украины также встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.
Отмечается, что в рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Планируется подписание ряда двусторонних документов.
Как сообщал УНН, дальше Президент Украины поедет с официальным визитом в Государство Катар.