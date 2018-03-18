Президент Украины посетит Кувейт с двухдневным визитом

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 9576 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 14897 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 61275 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72950 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101768 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109040 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116488 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121840 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132940 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Президент Украины посетит Кувейт с двухдневным визитом

Президент Украины посетит Кувейт с двухдневным визитом

Киев  •  УНН

 • 7609 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта 2018 посетит с государственным визитом Государство Кувейт. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства, пишет УНН.

"Программой пребывания предусмотрены переговоры Президента Украины с высшим политическим руководством страны - Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом, премьер-министром Кувейта Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом, председателем Национальной Ассамблеи Кувейта Марзук Али Мухаммадом Аль-Ганим, Вице-премьер-министром, министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом Халидом Аль-Хамадом Ас-Сабах", - говорится в сообщении.

Президент Украины также встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

Отмечается, что в рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщал УНН, дальше Президент Украины поедет с официальным визитом в Государство Катар.

Украинские Национальные Новости

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