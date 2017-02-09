Президент України і прем'єр Греції виступили за посилення відносин між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Греціїї Алексіс Ципрас виступили за посилення українсько-грецьких двосторонних відносин, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
П.Порошенко подякував А.Ципрасу за те, що він прийняв його запрошення відвідати Україну у період, коли дві держави відзначають 25-річчя встановлення дипломатичних відносин.
Глава держави подякував Греції за стійку позицію в питанні відстоювання територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, засудження агресії Росії проти України та невизнання анексії Криму.
За словами П.Порошенка, Греція підтримує Україну в процесі європейської інтеграції та твердо стоїть на позиціях необхідності повного виконання мінських угод: повного припинення вогню, виведення російських військ з української території та забезпечення мирного процесу.
Президент України підкреслив, що між Україною і Грецію існують тісні економічні, соціальні, культурні і міжлюдські стосунки і висловив переконання, що вони будуть лише поглиблюватися.
П.Порошенко відзначив, що в Україні існує велика грецька меншина та висловив пропозицію організувати в майбутньому спільну зустріч прем’єр-міністра Греції з українськими греками.
А.Ципрас у свою чергу наголосив, що його країна стоїть на позиціях підтримки миру та стабільності в Україні і готова всіляко цьому сприяти. Він також висловив зацікавлення у розвитку та поглибленню українсько-грецьких двосторонніх відносин.
Як зазначається, по завершенні двостороннього спілкування відбудеться розширене засідання української та грецької делегацій під головуванням Президента України та прем’єра Греції.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав переговори з прем'єром Греції.