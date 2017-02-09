Президент Украины и премьер Греции выступили за усиление отношений между странами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Греции Алексис Ципрас выступили за усиление украинско-греческих двусторонних отношений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
П.Порошенко поблагодарил А.Ципраса за то, что он принял его приглашение посетить Украину в период, когда два государства отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.
Глава государства поблагодарил Грецию за устойчивую позицию в вопросе отстаивания территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, осуждения агрессии России против Украины и непризнания аннексии Крыма.
По словам П.Порошенко, Греция поддерживает Украину в процессе европейской интеграции и твердо стоит на позициях необходимости полного выполнения минских соглашений: полного прекращения огня, вывода российских войск с украинской территории и обеспечения мирного процесса.
Президент Украины подчеркнул, что между Украиной и Грецией существуют тесные экономические, социальные, культурные и человеческие отношения и выразил убеждение, что они будут только углубляться.
П.Порошенко отметил, что в Украине существует большое греческое меньшинство и высказал предложение организовать в будущем совместную встречу премьер-министра Греции с украинскими греками.
А.Ципрас в свою очередь подчеркнул, что его страна стоит на позициях поддержки мира и стабильности в Украине и готова всячески этому способствовать. Он также выразил заинтересованность в развитии и углублении украинско-греческих двусторонних отношений.
Как отмечается, по завершении двустороннего общения состоится расширенное заседание украинской и греческой делегаций под председательством Президента Украины и премьера Греции.
Напомним, П.Порошенко начал переговоры с премьером Греции.