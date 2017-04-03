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Президент удосконалив законодавство про держохорону іноземних посадових осіб в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про удосконалення законодавства щодо здійснення державної охорони іноземних посадових осіб та міжнародних організацій в Україні. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.

Президент Петро Порошенко підписав Закон № 1953-VIII “Про внесення зміни до статті 7 Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”, яким на законодавчому рівні закріплюється механізм взаємодії органів державної влади у сфері забезпечення безпеки та здійснення державної охорони керівників зовнішньополітичних відомств іноземних держав і певної категорії посадових осіб міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

Як зазначається, внесені зміни удосконалюють положення закону та приводять його у відповідність до зобов’язань України за Конвенцією ООН про спеціальні місії 1969 року. Реалізація його положень сприятиме додержанню загальноприйнятих міжнародних норм, правил, традицій організації офіційних заходів, поліпшенню й оптимізації порядку проведення в Україні заходів протокольного і церемоніального характеру.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, П.Порошенко та лідери ФРН і Франції підтвердили важливість імплементації мінських угод.

Українські Національні Новини

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