Президент усовершенствовал законодательство о госохране иностранных должностных лиц в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усовершенствовании законодательства по осуществлению государственной охраны иностранных должностных лиц и международных организаций в Украине. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
Президент Петр Порошенко подписал Закон №1953-VIII "О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", которым на законодательном уровне закрепляется механизм взаимодействия органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности и осуществления государственной охраны руководителей внешнеполитических ведомств иностранных государств и определенной категории должностных лиц международных организаций, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории.
Как отмечается, внесены изменения совершенствуют положения закона и приводят его в соответствие с обязательствами Украины по Конвенции ООН о специальных миссиях 1969 года. Реализация его положений будет способствовать соблюдению общепринятых международных норм, правил, традиций организации официальных мероприятий, улучшению и оптимизации порядка проведения в Украине мероприятий протокольного и церемониального характера.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, П.Порошенко и лидеры ФРГ и Франции подтвердили важность имплементации минских соглашений.