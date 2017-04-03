Президент усовершенствовал законодательство о госохране иностранных должностных лиц в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 62715 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107478 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165058 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121152 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119416 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114051 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105261 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107297 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103756 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156762 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент усовершенствовал законодательство о госохране иностранных должностных лиц в Украине

Президент усовершенствовал законодательство о госохране иностранных должностных лиц в Украине

Киев  •  УНН

 • 8702 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усовершенствовании законодательства по осуществлению государственной охраны иностранных должностных лиц и международных организаций в Украине. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Президент Петр Порошенко подписал Закон №1953-VIII "О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", которым на законодательном уровне закрепляется механизм взаимодействия органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности и осуществления государственной охраны руководителей внешнеполитических ведомств иностранных государств и определенной категории должностных лиц международных организаций, которые прибывают в Украину или находятся на ее территории.

Как отмечается, внесены изменения совершенствуют положения закона и приводят его в соответствие с обязательствами Украины по Конвенции ООН о специальных миссиях 1969 года. Реализация его положений будет способствовать соблюдению общепринятых международных норм, правил, традиций организации официальных мероприятий, улучшению и оптимизации порядка проведения в Украине мероприятий протокольного и церемониального характера.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, П.Порошенко и лидеры ФРГ и Франции подтвердили важность имплементации минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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