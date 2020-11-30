Президент УАФ втрутився у конфлікт з “Десною”

“Нещодавно навколо домашньої арени „Десни“ виникло непорозуміння, яке аж ніяк не сприяє розвитку футболу в регіоні.

Керівництво чернігівського клубу протягом останніх років вклало чималі кошти в реконструкцію стадіону. Однак зараз є реальна загроза, що ця робота буде нівельована і клуб не лише може припинити виступи на цьому стадіоні, а й ризикує зникнути з футбольної мапи України.

Звичайно, цього допустити не можна. Тому оперативно зв’язався з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Вадим Маркович чудово розуміє важливість спорту в державі загалом і цінність футболу зокрема. Адже він сам пройшов блискучий кар’єрний шлях професійного спортсмена, виборовши титул олімпійського чемпіона, а зараз відповідає за розвиток всіх спортивних напрямків нашої країни і завжди підтримує державну позицію. Під час розмови ми домовились найближчим часом скликати загальну нараду за участі всіх дотичних до функціонування чернігівського стадіону сторін”, — зазначив у дописі Павелко.

Він висловив сподівання, що наш діалог дозволить знайти оптимальне і зважене рішення проблеми, яке лише сприятиме розвитку футболу на Чернігівщині.

“Це надзвичайно важливо! Особливо в час, коли наш футбол зіткнувся з масштабними труднощами і обмеженнями, викликаними пандемією Сovid-19. Повністю підтримую заклик керівництва клубу — ми разом маємо популяризувати і розвивати футбол в нашій державі!” - зауважив президент УАФ.

Як писав УНН, Павелко заявив про підготовку звернення до Спортивного арбітражу в Лозанні через рішення

Апеляційного комітету УЄФА про техпоразку української збірної.