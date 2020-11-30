Президент УАФ вмешался в конфликт с "Десной"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что получил обращение от руководства ФК "Десна" с просьбой оказать содействие в налаживании диалога между клубом и новым руководством черниговского стадиона им. Юрия Гагарина. Об этом он сообщил в Facebook, передает УНН.
"Недавно вокруг домашней арены "Десны" возникло недоразумение, которое отнюдь не способствует развитию футбола в регионе.
Руководство черниговского клуба в последние годы вложило немалые средства в реконструкцию стадиона. Однако сейчас есть реальная угроза, что эта работа будет нивелирована и клуб не только может прекратить выступления на этом стадионе, но и рискует исчезнуть с футбольной карты Украины.
Конечно, этого допустить нельзя. Поэтому оперативно связался с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Вадим Маркович прекрасно понимает важность спорта в стране в целом и ценность футбола в частности. Ведь он сам прошел блестящий карьерный путь профессионального спортсмена, завоевав титул олимпийского чемпиона, а сейчас отвечает за развитие всех спортивных направлений нашей страны и всегда поддерживает государственную позицию. Во время разговора мы договорились в ближайшее время созвать общее совещание с участием всех причастных к функционированию черниговского стадиона сторон", - отметил в посте Павелко.
Он выразил надежду, что наш диалог позволит найти оптимальное и взвешенное решение проблемы, которое только будет способствовать развитию футбола в Черниговской области.
"Это очень важно! Особенно в то время, когда наш футбол столкнулся с масштабными трудностями и ограничениями, вызванными пандемией Сovid-19. Полностью поддерживаю призыв руководства клуба - мы вместе должны популяризировать и развивать футбол в нашей стране!" - отметил президент УАФ.
Как писал УНН, Павелко заявил о подготовке обращения в Спортивный арбитраж в Лозанне из-за решения
Апелляционного комитета УЕФА о техпоразке украинской сборной.