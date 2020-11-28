Павелко: Максимум в понеділок отримаємо мотиваційну частину рішення УЄФА, вже готуємо позицію в CAS

“Наша правова позиція дуже ясна. Ми її виклали в аргументах на засіданні апеляційного комітету. Зараз ми очікуємо мотиваційну частину, дуже цікаво прочитати мотивацію рішення. Максимум в понеділок ми отримаємо розшифровку мотивації рішення апеляційного органу УЄФА.

Ми вже готуємо свою позицію в CAS в Лозанні. Нас будуть представляти дуже сильні юристи, в тому числі і наші. Приємно, що навколо цієї ситуації об’єдналися всі вболівальники, громадяни України, яким не байдужа доля нашої збірної і честь країни”, — сказав він.

Павелко додав, що правову допомогу УАФ запропонували як представники держструктур, так і юридичні компанії, відомі юристи.

“Об’єднуємо цю позицію щодо дуже сильної формулювання в CAS. Нас також будуть супроводжувати іспанські та швейцарські юристи.

У нас буде дуже чітка позиція, що це рішення має бути обов’язково переглянуто. Це дуже поганий прецедент для європейського і світового футболу”, — підкреслив він.

Президент УАФ додав, що УАФ піде в Лозанну, не чекаючи оприлюднення мотиваційній частині рішення.

“Це однозначна позиція”, — зазначив Павелко.

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Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй “Швейцарія-Україна” був запланований на 17 листопада в місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, так як “ковід”-тести за день до поєдинку показали позитивні результати в трьох українських збірників. Провести повторний тест їм і іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерн відмовився. Навпаки, помістив всю нашу збірну на карантин.

18 листопада в проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких в команді Шевченко було мінімум 13 осіб.

Після повернення до Києва, гравці збірної та представники делегації УАФ пройшли тестування на “ковід” в сертифікованої УЄФА лабораторії. І все без винятку отримали негативні результати.

25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України, і зарахував їй технічну поразку з рахунком 0:3.