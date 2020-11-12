Президент Туркменістану встановив у столиці позолочену статую алабая

Як повідомляє державне інформагентство країни "Туркменістан сьогодні", ініціатива про встановлення монумента належить главі держави.

Загальна висота пам'ятника складає 15 метрів: шість з них - це фігура собаки.

На постаменете розміщений екран, на якому демонструє відеоролики з алабай.

Відомо, що за словами Гурбангули Бердимухамедов, пам'ятник був встановлений щоб "проявити повагу до нечуваної сміливості і великим ретельності цих чудових тварин, підкресливши їх роль в історичній долі нації".