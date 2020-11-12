Президент Туркменістану встановив у столиці позолочену статую алабая
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов відкрив в західній частині Ашхабада золотий пам'ятник алабай, повідомляє УНН з посиланням на туркменські ЗМІ.
Як повідомляє державне інформагентство країни "Туркменістан сьогодні", ініціатива про встановлення монумента належить главі держави.
Загальна висота пам'ятника складає 15 метрів: шість з них - це фігура собаки.
На постаменете розміщений екран, на якому демонструє відеоролики з алабай.
Відомо, що за словами Гурбангули Бердимухамедов, пам'ятник був встановлений щоб "проявити повагу до нечуваної сміливості і великим ретельності цих чудових тварин, підкресливши їх роль в історичній долі нації".