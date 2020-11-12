Президент Туркменистана установил в столице позолоченную статую алабаю

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов открыл в западной части Ашхабада золотой памятник алабаю, сообщает УНН со ссылкой на туркменские СМИ.

Как сообщает государственное информагентство страны “Туркменистан сегодня”, инициатива об установке монумента принадлежит главе государства.

Общая высота памятника составляет 15 метров: шесть из них — это фигура собаки.

На постаменете размещен экран, на котором демонстрирует видеоролики с алабаями.

Известно, что по словам Гурбангулы Бердымухамедов, памятник был установлен чтобы “проявить уважение к неслыханной смелости и большому усердию этих замечательных животных, подчеркнув их роль в исторической судьбе нации”.

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