Президент: тримаю кулаки за зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час інтерв‘ю в ефірі одного з українських телеканалів заявив про те, що тримає кулаки за сьогоднішню зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську, повідомляє УНН.
"Сьогодні у Мінську буде перша зустріч після великої перерви. Я тримаю кулаки за те, щоб у нас все дійсно пішло", - заявив він.
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні у Мінську пройде засідання ТКГ.
Під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, будуть обговорювати звільнення утримуваних осіб та питання безпеки. Україну на засіданні представлятиме Леонід Кучма.
Президент України від 3 червня призначив його повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.
Нагадаємо, Володимир Зеленський відкликав нового очільника Генштабу Збройних сил України Руслана Хомчака від участі у засіданні ТКГ у Мінську і призначив на його місце у підгрупі з безпеки заступника командувача ООС генерал-майора Богдана Бондаря.