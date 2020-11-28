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Президент та перша леді вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні

Президент та перша леді вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні

Київ • УНН

 • 22283 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.

Так, повідомляється, що зранку подружжя Зеленських прибуло до пам'ятного знаку жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі у Києві.

"Глава держави з дружиною встановили біля пам'ятного знака композиції із пшеничних колосків і калини та вклонилися пам'яті жертв Голодомору”, - йдеться у повідомленні пресслужби.

Після цього зазначається, що Президент та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 років, де їх зустріли керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури "Гірка пам'ять дитинства", біля якої встановили символічні композиції із зерном, та вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася "хвилиною мовчання".

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів - щорічний національний пам'ятний день, що припадає на четверту суботу листопада.

Українські Національні Новини

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