Президент США телефоном обговорив із президентом Єгипту боротьбу з тероризмом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з президентом Єгипту Абдул-Фаттаха Ас-Сісі, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Як заявив представник президента Ас-Сісі Алаа Юссеф, лідери обговорили боротьбу з тероризмом.
Д.Трамп зазначив труднощі, з якими стикається Єгипет у “війні з терором”, і підтвердив прихильність адміністрації США політиці підтримки країни.
“Президент США також відзначив в ході розмови, що з нетерпінням чекає візиту президента до Вашингтона, який готується дипломатичними каналами”, — зазначив А.Юссеф.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп виконав обіцянку своєї кампанії, підписавши указ про вихід із Транстихоокеанського партнерства.