Президент США телефоном обговорив із президентом Єгипту боротьбу з тероризмом

Як заявив представник президента Ас-Сісі Алаа Юссеф, лідери обговорили боротьбу з тероризмом.

Д.Трамп зазначив труднощі, з якими стикається Єгипет у “війні з терором”, і підтвердив прихильність адміністрації США політиці підтримки країни.

“Президент США також відзначив в ході розмови, що з нетерпінням чекає візиту президента до Вашингтона, який готується дипломатичними каналами”, — зазначив А.Юссеф.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп виконав обіцянку своєї кампанії, підписавши указ про вихід із Транстихоокеанського партнерства.