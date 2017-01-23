Президент США по телефону обсудил с президентом Египта борьбу с терроризмом

Как заявил представитель президента Ас-Сиси Алаа Юссеф, лидеры обсудили борьбу с терроризмом.

Д.Трамп отметил трудности, с которыми сталкивается Египет в "войне с террором", и подтвердил приверженность администрации США политике поддержки страны.

"Президент США также отметил в ходе беседы, что с нетерпением ждет визита президента в Вашингтон, который готовится по дипломатическим каналам", - отметил А.Юссеф.

Напомним, Президент США Дональд Трамп выполнил обещание своей кампании, подписав указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства.