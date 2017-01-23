Президент США по телефону обсудил с президентом Египта борьбу с терроризмом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Как заявил представитель президента Ас-Сиси Алаа Юссеф, лидеры обсудили борьбу с терроризмом.
Д.Трамп отметил трудности, с которыми сталкивается Египет в "войне с террором", и подтвердил приверженность администрации США политике поддержки страны.
"Президент США также отметил в ходе беседы, что с нетерпением ждет визита президента в Вашингтон, который готовится по дипломатическим каналам", - отметил А.Юссеф.
Напомним, Президент США Дональд Трамп выполнил обещание своей кампании, подписав указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства.