Президент США ще не ухвалив рішення щодо дій у Сирії – постпред в ООН

"Наш президент ще не ухвалив рішення про можливі дії в Сирії. Але якщо США і наші союзники приймуть рішення діяти в Сирії, це буде зроблено на захист принципу, з яким всі ми згодні, на захист фундаментальних міжнародних норм, які йдуть на благо всіх народів. Давайте заявимо чітко і ясно – застосування Асадом отруйного газу проти народу Думи були не першим, не другим, не третім, і навіть не четвертим. За оцінками США – Асад застосував хімзброю в Сирії як мінімум 50 разів, за загальними оцінками більше 200 разів була застосована хімічна зброя. Близько 100 чоловік загинули в результаті цього застосування у квітні. Хлор застосовувався режимом, можливо один раз, можливо навіть тричі в тому ж районі", - наголосила вона.



При цьому Ніккі Гейлі підкреслила, що Росія одна згодилася бути гарантом вивезення всієї хімзброї з Сирії.



"Якщо б Росія виконувала зобов’язання, не було б більше хімзброї у Сирії, і ми б сьогодні не зібралися тут", - зазначила постпред.



Вона наголосила, що Росія не зупинялася ні перед чим, захищаючи численні випадки застосування сирійським режимом хімічної зброї.



"Одна Росія убила спільний механізм розслідування, який дозволяв світу зробити так, щоб відповідальність за застосування хімзброї у Сирії наступила. Росія одна застосувала шість разів вето для того, щоб завадити засудити застосування Асадом хімзброї. Росія одна застосовувала своє вето 12 разів для того, щоб захистити режим Асада", - підкреслила Ніккі Гейлі.



"Ось послужний список односторонньої поведінки Росії, який призвів до порушення всіх міжнародних стандартів, які забороняють застосування хімічної зброї", - резюмувала вона.



Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не говорив, коли буде завдано удару по Сирії, за його словами, це може статися як "дуже скоро" або ж "зовсім не скоро".