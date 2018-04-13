Президент США еще не принял решение относительно действий в Сирии - постпред в ООН

"Наш президент еще не принял решение о возможных действиях в Сирии. Но если США и наши союзники примут решение действовать в Сирии, это будет сделано в защиту принципа, с котором все мы согласны, в защиту фундаментальных международных норм, которые идут на благо всех народов. Давайте заявим четко и ясно - применение Асадом ядовитого газа против народа Думы было не первым, не вторым, а не третьим, и даже не четвертым. По оценкам США - Асад применил химоружие в Сирии как минимум 50 раз, по общим оценкам более 200 раз была применено химическое оружие. Около 100 человек погибли в результате его использования в апреле. Хлор использовался режимом, возможно один раз, возможно даже трижды в том же районе ", - подчеркнула она.



При этом Никки Хейли подчеркнула, что Россия одна согласилась быть гарантом вывезения всего химоружия из Сирии.



"Если бы Россия выполняла обязательства, не было бы больше химоружия в Сирии, и мы бы сегодня не собрались здесь", - отметила постпред.



Она подчеркнула, что Россия не останавливалась ни перед чем, защищая многочисленные случаи применения сирийским режимом химического оружия.



"Одна Россия убила совместный механизм расследования, который позволял мира сделать так, чтобы ответственность за применение химоружия в Сирии наступила. Россия одна применила шесть раз вето для того, чтобы помешать осудить применение Асадом химоружия. Россия одна применяла свое вето 12 раз для того, чтобы защитить режим Асада ", - подчеркнула Никки Хейли.



"Вот послужной список одностороннего поведения России, который привел к нарушению всех международных стандартов, запрещающих применение химического оружия", - резюмировала она.



Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии, по его словам, это может произойти как "очень скоро" или "совсем не скоро".