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Президент США продовжив санкції проти Венесуели ще на один рік

Президент США продовжив санкції проти Венесуели ще на один рік

Київ • УНН

 • 9803 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп продовжив санкції у відношенні Венесуели на рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.

У документі зазначається, що “оскільки ... ситуація у Венесуелі не покращилася і продовжує становити серйозну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США”, американський лідер розпорядився продовжити дію введених в 2015 році санкцій ще на один рік.

Зокрема, США звинувачують владу Венесуели в порушенні прав і свобод людини в країні, переслідуванні політичних опонентів, корупції і обмеження свободи преси.

У список внесені дев’ять фізичних осіб. Серед осіб, які увійшли в список — міністр культури, члени Національної виборчої ради та посол Венесуели в Італії.

Згідно із заявою, венесуельські чиновники, на яких Вашингтон поширив обмежувальні заходи, пов’язані з підривом виборчих процесів, цензурою в ЗМІ або корупцією в державних продовольчих програмах. Зокрема Мінфін США звертає увагу на губернаторські вибори в країні, проведені 15 жовтня з “численними порушеннями”.

Як повідомляв УНН, Трамп продовжив санкції проти РФ ще на рік.

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