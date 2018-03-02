Президент США продовжив санкції проти Венесуели ще на один рік
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп продовжив санкції у відношенні Венесуели на рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Білого дому.
У документі зазначається, що “оскільки ... ситуація у Венесуелі не покращилася і продовжує становити серйозну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США”, американський лідер розпорядився продовжити дію введених в 2015 році санкцій ще на один рік.
Зокрема, США звинувачують владу Венесуели в порушенні прав і свобод людини в країні, переслідуванні політичних опонентів, корупції і обмеження свободи преси.
У список внесені дев’ять фізичних осіб. Серед осіб, які увійшли в список — міністр культури, члени Національної виборчої ради та посол Венесуели в Італії.
Згідно із заявою, венесуельські чиновники, на яких Вашингтон поширив обмежувальні заходи, пов’язані з підривом виборчих процесів, цензурою в ЗМІ або корупцією в державних продовольчих програмах. Зокрема Мінфін США звертає увагу на губернаторські вибори в країні, проведені 15 жовтня з “численними порушеннями”.
Як повідомляв УНН, Трамп продовжив санкції проти РФ ще на рік.