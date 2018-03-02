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Президент США продлил санкции против Венесуэлы еще на один год

Президент США продлил санкции против Венесуэлы еще на один год

Киев  •  УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении Венесуэлы на год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В документе отмечается, что “поскольку ... ситуация в Венесуэле не улучшилась и продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности и внешней политике США”, американский лидер распорядился продлить действие введенных в 2015 году санкций еще на один год.

В частности, США обвиняют власти Венесуэлы в нарушении прав и свобод человека в стране, преследовании политических оппонентов, коррупции и ограничении свободы прессы.

В список внесены девять физических лиц. Среди лиц, вошедших в список — министр культуры, члены Национального избирательного совета и посол Венесуэлы в Италии.

Согласно заявлению, венесуэльские чиновники, на которых Вашингтон распространил ограничительные меры, связанные с подрывом избирательных процессов, цензурой в СМИ или коррупцией в государственных продовольственных программах. В частности Минфин США обращает внимание на губернаторские выборы в стране, проведенные 15 октября из “многочисленными нарушениями”.

Как сообщал УНН, Трамп продлил санкции против РФ еще на год.

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