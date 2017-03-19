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Президент США призначив чоловіка своєї радниці главою підрозділу Мін'юсту

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп вибрав чоловіка свого радника Кілліан Конвей Джорджа Конвея як глава цивільного підрозділу міністерства юстиції, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Відзначається, що саме цей підрозділ займається захистом заборони на в’їзд в США громадян мусульманських країн в суді.

Офіційних коментарів від мін’юсту і Білого дому не надходило. Сам Дж.Конвей відмовився коментувати дане повідомлення.

Нагадаємо, раніше Мін’юст США подав апеляцію на рішення суду штату Гаваї, яке заблокувало міграційний указ президента Дональда Трампа.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп підписав новий міграційний указ, який призупиняє в’їзд в країну громадянам шести країн.

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