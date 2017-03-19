Президент США назначил мужа своей советницы главой подразделения Минюста
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп выбрал мужа своего советника Киллиан Конвей Джорджа Конвея как главу гражданского подразделения министерства юстиции, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Отмечается, что именно это подразделение занимается защитой запрета на въезд в США граждан мусульманских стран в суде.
Официальных комментариев от минюста и Белого дома не поступало. Сам Дж.Конвей отказался комментировать данное сообщение.
Напомним, ранее Минюст США подал апелляцию на решение суда штата Гавайи, которое заблокировало миграционный указ президента Дональда Трампа.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп подписал новый миграционный указ, который приостанавливает въезд в страну гражданам шести стран.